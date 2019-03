16:10 Uhr

Illertissen: Musiknacht ist zu groß für ein „Weiter so“

Die kleine Musikparty hat sich zu einer Großveranstaltung entwickelt. Ein Sicherheitskonzept muss her.

Von Jens Carsten

Muss immer erst etwas passieren, bevor man etwas unternimmt? So oder so ähnlich wird die Frage formuliert, wenn es um Sicherheitsbedenken geht. Sie ist freilich eine rhetorische. „Nein“ lautet die klare Antwort. Deshalb ist das neue Sicherheitskonzept mit seinen Auflagen für die Illertisser Musiknacht zu begrüßen. Auch wenn der eine oder andere Gastronom murren mag. Und Besucher sich bevormundet fühlen könnten. Künftig werden Sicherheitskräfte patrouillieren, in den Kneipen sollen Ordner nach dem Rechten sehen. Und die Polizei wird genauer hinschauen, was Jugendschutz betrifft. Ein Auge zudrücken (wie offenbar bisher) werden die Sicherheitsbehörden bei der Musiknacht 2019 nicht. Diese Botschaft wurde bei einer Vorbesprechung deutlich formuliert. Es war zu spüren, dass sie nicht jedem Gastronom gefiel. Mehr Sicherheit bedeutet mehr Aufwand. Aber der sollte es den Konzertausrichtern wert sein. Sie profitieren von der Veranstaltung, und mit ihnen ganz Illertissen.

Ohne ein tragfähiges Sicherheitskonzept geht es nicht mehr: Die Musiknacht hat sich von einem kleinen Fest zu einer Großveranstaltung entwickelt. Rund 5000 Menschen drängten sich im vergangenen Jahr auf den Straßen der Vöhlinstadt. Und durch die Lokale. Ein solches Event sicherheitstechnisch sich selbst zu überlassen und alleine auf die Polizei zu vertrauen, das griffe nicht nur zu kurz – es wäre fahrlässig. Oder wie Polizist Alexander Kursfürst sagt: „Wenn dann etwas passiert, möchte ich nicht in der Haut des Verantwortlichen stecken.“ Bei den Konzerten sind das die Wirte selbst.

Gut, dass es bisher keine Zwischenfälle gab

Bloß gut, dass es bei den größer werdenden Musiknächten bisher keinen schlimmeren Zwischenfälle gab. Jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt. In Illertissen soll weiterhin groß gefeiert werden – aber auch unbeschwert. Es tut der Stadt gut, dass Gäste herbeiströmen. Wenn sie sich nicht sicher fühlen, tun sie das irgendwann nicht mehr. Das neue Konzept ist nicht nur sinnvoll: Es ist notwendig, damit sich die Musiknacht weiter entwickeln kann.

