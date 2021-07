Illertissen

vor 10 Min.

Nach Absage: So geht es mit "Live im Sperrbezirk" in Illertissen heuer weiter

Plus Wegen schlechten Wetters konnte der Auftritt der Band "Pig Ass and the Hoodlums" nicht stattfinden. Organisator Henning Tatje hat inzwischen umgeplant.

Von Franziska Wolfinger

Eigentlich war alles vorbereitet auf dem Baywa-Areal am Stadtrand von Illertissen: Nach einjähriger Corona-Pause sollte die Konzertreihe "Live im Sperrbezirk" wieder etwas Leben in die Stadt bringen. Doch wieder haben die Veranstalter kein Glück. Nur eines könne die Veranstaltung noch stoppen, hieß es im Vorfeld. Und genau das ist eingetroffen. Diesmal machen nicht die Pandemievorschriften, sondern schlechtes Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Der Auftritt von "Pig Ass and the Hoodlums" musste spontan abgesagt werden. Wie geht es weiter?

