Nach Corona-Fällen: Haus Sebastian in Illertissen wieder im Normalbetrieb

Plus Vier Personen im Seniorendomizil Haus Sebastian in Illertissen waren mit der britischen Corona-Mutante infiziert. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Von Jens Noll

Im Haus Sebastian in Illertissen ist die Erleichterung groß. Mehrere Corona-Fälle mit der britischen Mutante waren in dem Seniorendomizil nachgewiesen worden. Die betroffene Bewohnerin und drei Mitarbeiter haben die Infektion aber gut überstanden. Jetzt ist das Haus wieder infektionsfrei, die Quarantäne-Maßnahmen in der ganzen Einrichtung sind inzwischen wieder vollständig aufgehoben. Die Einrichtungsleiterin schildert, was das nun bedeutet.

