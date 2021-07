Illertissen

12.07.2021

Nach Lockdown: Illertisser Modehaus spendet unverkaufte Winterkollektion

Plus Wegen des Lockdowns blieben viele Einzelhändler auf dem Großteil der Wintermode sitzen. Das Modehaus Rimmele in Illertissen hat sie an Menschen in Osteuropa gespendet.

Von Sabrina Karrer

Kuschelige Mäntel, Hosen, Wollpullis: Sie blieben in diesem Winter oftmals an den Stangen hängen, statt Mann und Frau zu kleiden. Wegen der Pandemie hatten die Geschäfte wochenlang geschlossen. Zeitweise konnten sie zwar "Click and Collect" anbieten. Zum gewohnten Absatz führte dieses Konzept - bestellen im Netz oder per Telefon, abholen im Laden - aber nicht. Die Textilhändler blieben auf einem Großteil der Winterkollektionen sitzen. So auch das Modehaus Rimmele in Illertissen. Beim Gedanken daran, dass neuwertige Ware ungetragen vernichtet wird, "da blutet einem das Herz", sagt Elke Kratz, die in der Buchhaltung arbeitet. Das brachte sie auf eine Idee.

