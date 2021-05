Nach Unfall mit verletztem Kind: Motorrollerfahrer flüchtet

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Illertissen. Ein Motorrollerfahrer ließ ein verletztes Mädchen zurück.

Ein Motorrollerfahrer und ein Kind auf einem Fahrrad sind am Montagabend in Illertissen zusammengestoßen. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Der bislang Unbekannte auf dem Roller war gegen 18.55 Uhr auf dem Radweg entlang der Straße Zur Siede in südlicher Richtung unterwegs. Der gemeinsame Fuß- und Radweg ist für Mofas freigegeben. Im Bereich der Peter-Rossegger-Straße fuhr eine fünfjährige Radfahrerin in den Weg ein. Es kam zur Kollision. Das Mädchen stürzte und musste aufgrund der erlittenen Verletzungen vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Rollerfahrer fuhr nach dem Unfall weiter. Bislang ist laut Polizei nur bekannt, dass es sich um einen schwarzen Motorroller, vermutlich mit Versicherungskennzeichen, handelte, der von einem Jugendlichen gefahren wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

