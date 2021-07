Nach den Unwettern beginnt jetzt das große Aufräumen im Wald

Plus Für Spaziergänger kann es im Wald bei Illertissen derzeit gefährlich werden, warnt der zuständige Förster und erklärt, wie es nach den Unwettern nun weitergeht.

Die starken Regenfälle haben nicht nur Dutzende Keller überflutet und dort Schäden verursacht. Neben den Menschen ist die Natur ebenfalls betroffen. Auch in den Wäldern der Region stehen jetzt Aufräumarbeiten an.