Nachruf: Franz Karger, ein Unternehmer mit Wagemut und Willen

Er war ein bedeutender Illertisser Unternehmer, der klassische Selfmade-Man, wie er im Englischen heißt, denn er hat sich sein mittelständisches Feuerverzinkerei-Unternehmen quasi aus dem Nichts heraus aufgebaut, mit Wagemut, Willen und dem richtigen Riecher. Jetzt ist Franz Karger im Alter von 85 Jahren gestorben.