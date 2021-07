Illertissen

vor 26 Min.

Nautilla in Illertissen macht sich für die Wiedereröffnung warm

Die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Freizeitbades Nautilla in Illertissen laufen.

Plus Nach neun Monaten Pause geht es am Sonntag für Freizeitbad und Sauna in Illertissen wieder los. Besucher müssen im Nautilla mit einigen Einschränkungen rechnen.

Von Rebekka Jakob

Die Ungeduld ist groß in Illertissen. "Meine Kolleginnen und ich werden immer wieder angesprochen, wann wir es denn jetzt endlich auf die Reihe kriegen und wieder aufmachen", erzählt Gabi Keck, die Geschäftsführerin des Freizeitbades Nautilla. Nächsten Sonntag ist es nun endlich so weit, das Bad und Saunalandschaft öffnen nach der langen Zwangspause wieder. Das Wasser in den Becken kommt langsam wieder auf Temperatur, die Chefin freut sich über jedes Grad mehr Wärme. Doch es ist noch längst nicht wieder alles beim Alten ab dem 1. August.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

