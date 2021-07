Illertissen

18:00 Uhr

Nautilla öffnet demnächst wieder - aber mit Einschränkungen

Pünktlich zu den bayerischen Sommerferien: Das Nautilla in Illertissen öffnet am Sonntag, 1. August, wieder.

Plus Demnächst öffnet auch das Illertisser Freizeitbad wieder seine Türen - nach neun Monaten Lockdown. Die Vorfreude ist groß, ein Problem allerdings noch nicht gelöst.

Von Sabrina Karrer

So mancher Fahrradfahrer steuert in diesen Tagen das Nautilla in Illertissen an, um durch das Fensterglas einen Blick ins Innere zu erhaschen. Mancher greift zum Telefonhörer, um direkt nachzufragen: Wann öffnen sich die Eingangstüren des Freizeitbades wieder? Dank gelockerter Corona-Regeln wäre dies seit Anfang Juni möglich. Andere Einrichtungen wie das Donaubad in Neu-Ulm oder das Hallenbad in Senden lassen bereits Schwimmer in die Becken. Die gute Nachricht für alle, die es kaum erwarten können: Am 1. August wird es auch im Nautilla so weit sein. Allerdings mit Einschränkungen - denn ein Problem gibt es nach wie vor.

