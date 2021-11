Illertissen

19.11.2021

Neubau in Illertissen: Viel mehr als nur ein Feuerwehrhaus für die ganze Region

Plus Im neuen Gebäude stecken jede Menge Technik, viel Einsatz der Feuerwehrmitglieder und zwei Einrichtungen, die Bedeutung über den Kreis Neu-Ulm hinaus haben.

Von Rebekka Jakob

Der Name "Feuerwehrhaus" ist ein echtes Understatement. Denn das topmoderne Gebäude, das jetzt auf der Anhöhe am Eingang Illertissens steht, ist weit mehr als das. Entsprechend groß ist die Begeisterung derjenigen, die von dort aus zu Einsätzen in der ganzen Region ausrücken werden, aber auch bei den politisch Verantwortlichen und der Feuerwehrführung im Landkreis. Jetzt gab es für Pressevertreter erstmals Einblick in das neue Gebäude.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen