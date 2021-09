Neustart: Zum ersten Mal wieder Geflügelmarkt in Illertissen

Mehr als anderthalb Jahre mussten die Geflügelzüchter in Illertissen mit ihrem Markt pausieren. Jetzt kann die Traditionsveranstaltung wieder stattfinden.

Anderthalb Jahre war Ruhe in der Halle der Illertisser Geflügelzüchter. Corona hatte den traditionellen Geflügelmarkt lahmgelegt. Doch jetzt darf der Verein nach der Corona- Zwangspause seine Tore wieder öffnen. Am Sonntag, 3. Oktober, von 7.30 bis 11 Uhr findet der Illertissener Geflügelmarkt wieder statt. Fast 75 Jahre gibt es diese Veranstaltung in Illertissen schon und die Verantwortlichen sowie die zahlreichen Hobbygeflügelhalter fiebern dem Starttermin schon entgegen. Nachdem über 80 Sonntage kein Markt stattfinden durfte, rechnen die Veranstalter mit vielen Besuchern. Der Zutritt ist nur nach der 3G-Regel erlaubt. Selbstverständlich gilt in der Halle Maskenpflicht und der Abstand muss eingehalten werden. (AZ)

