Noch eine Absage: Illertisser Weihnachtsmarkt findet nicht statt

Wie andere Orte im Landkreis Neu-Ulm sagt auch die Stadt Illertissen ihren Weihnachtsmarkt ab. Es soll aber eine Alternative geben.

Mancher hat es schon befürchtet: Auch die Stadt Illertissen sagt ihren Weihnachtsmarkt ab. Er kann laut einer Mitteilung nicht in der geplanten Form auf dem Schrannenplatz stattfinden. Grund sind die steigenden Corona-Zahlen. "Wir haben uns lange Gedanken gemacht und die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen", sagt Bürgermeister Jürgen Eisen. Besonders für die Vereine und die Ausstellerinnen und Aussteller sei die Absage "ein herber Schlag".

Illertissen bietet als Ersatz für Weihnachtsmarkt einzelne Hütten auf

Um ihnen trotzdem eine Möglichkeit zu geben, ihre Produkte zu verkaufen oder ihre Vereinskasse aufzubessern, stellt die Stadt an den beiden geplanten Marktwochenenden - am ersten und zweiten Adventswochenende - und eventuell darüber hinaus einzelne Marktstände und Verkaufshütten im Stadtzentrum auf, die für Adventsstimmung sorgen sollen. Die Marktleitung stehe zur Abstimmung in engem Kontakt mit den Händlerinnen und Händlern.

Illertissen ist mit der Entscheidung zur Absage des Weihnachtsmarktes nicht allein. Auch andere Orte in der Umgebung zogen schon die Reißleine. So finden zum Beispiel auch der Nikolausmarkt in Weißenhorn und der Weihnachtsmarkt in Roggenburg nicht statt. (stz/AZ)

