Tödlicher Unfall bei Illertissen: Auto rollt durchs Gelände und prallt gegen Baum

Plus Zwischen Illertissen und Obenhausen kommt ein Auto von der Straße ab. Der Fahrer ist wohl am Steuer zusammengebrochen. Helfer können sein Leben nicht retten.

Ein schlimmer Unfall hat sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr zwischen Illertissen und Obenhausen ereignet. Dabei kam ein Mann ums Leben. Der Hergang des tragischen Geschehens stellt sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei und der weiteren Hilfskräfte wie folgt dar: Ein 57-jähriger Autofahrer war im Bereich des Kreisverkehrs auf der Staatsstraße 2018 östlich der Autobahnausfahrt Illertissen unterwegs, als er allem Anschein nach einen plötzlichen medizinischen Notfall erlitt.