Pedelec-Fahrer verursacht Unfall und erhält eine Verwarnung

Unverletzt übersteht ein 83 Jahre alter Radfahrer einen Unfall in Illertissen. Polizisten ziehen ihn zur Verantwortung, weil er einen Fehler gemacht hat.

Eine gebührenpflichtige Verwarnung hat ein 83 Jahre alter Radfahrer von Polizisten in Illertissen erhalten, nachdem er einen Unfall verursacht hatte. Dem Polizeibericht zufolge fuhr der Senior am Montagmittag in Illertissen mit seinem Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen der Ulmer Straße in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Josef-Lumper-Straße wollte er nach links abbiegen. Den Abbiegevorgang kündigte der Senior aber nicht an, seiner Rückschaupflicht kam er auch nicht nach.

Radfahrer streift Auto in Illertissen und stürzt: 2000 Euro Sachschaden

So streifte er nach weiteren Angaben der Polizei einen ordnungsgemäß vorbeifahrenden Kleintransporter und stürzte. Verletzt wurde der Unfallverursacher glücklicherweise nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. (AZ)