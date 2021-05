Illertissen

Platzverweise bei Corona-Demo in Illertissen: Das steckt dahinter

Mit vielen Einsatzkräften war die Polizei am Sonntag in Illertissen vertreten. Dort fand erneut eine Demonstration gegen die Corona-Regeln statt. Die Polizei verwies auch Passanten des Platzes. Dafür gab es nun Kritik.

Plus Die Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen in Illertissen haben nicht nur Befürworter. Warum Passanten sich mit der Polizei auseinandersetzen müssen.

Von Rebekka Jakob

Seit dem vergangenen Jahr finden sie fast jeden Sonntag statt: Demonstrationen gegen die Corona-Regelungen auf dem Illertisser Marktplatz. Ungeachtet der Meinungen, die dort vertreten werden, sind inzwischen viele Illertisser genervt davon, dass der Marktplatz regelmäßig für mehrere Stunden dadurch belegt ist. Kritik gibt es auch an der Polizei: Denn die Beamten hatten am Sonntag, wie berichtet, Platzverweise für Passanten erteilt, die gar nicht an der Demo teilnahmen. Das Geschehen von außen zu beobachten sei nicht erlaubt, hieß es dazu am Montag seitens der Polizei. Ist das wirklich so?

