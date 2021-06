Illertissen

Pokalfinale FV Illertissen gegen Türkgücü München: Alles Wichtige zum Spiel

Das Vöhlinstadion Illertissen ist bereit für das Toto-Pokal-Finale am Sonntag.

Am Sonntag entscheidet sich in Illertissen, wer den Toto-Pokal gewinnt und in die Hauptrunde des DFB-Pokals einzieht. 500 Zuschauer können im Vöhlinstadion dabei sein.

Das Finale im Toto-Pokal rückt näher: Am Sonntag, 27. Juni, empfängt der FV Illertissen den zweiten Finalisten Türkgücü München im Vöhlinstadion. 500 Besucher werden live dabei sein können. Sowohl für den FV Illertissen (Regionalliga Bayern) als auch für Drittligist Türkgücü München ist es die erste Finalteilnahme überhaupt und beide Teams sind heiß auf den Premierentitel im bayerischen Pokal-Wettbewerb. Schließlich geht es nicht nur um die silberne Siegertrophäe und das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro, sondern auch um das begehrte Ticket für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal-Wettbewerb 2021/22 und damit einen Platz auf der großen Fußballbühne. Schiedsrichter Elias Tiedeken pfeift die Partie um 14 Uhr an, Einlass ins Stadion ist ab 12.30 Uhr. Zweimal löste Illertissen bereits als Bayerischer Amateurmeister das Ticket für die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde - in der Saison 2014/15 Bundesligist Eintracht Frankfurt, ein Jahr später Werder Bremen. Für Türkgücü München wäre die DFB-Pokal-Teilnahme eine weitere Premiere. Toto-Pokal-Finale in Illertissen: 500 Zuschauer können dabei sein Maximal 500 Zuschauer dürfen am Sonntag dabei sein. Die Kontaktdaten werden erfasst, Zugang ist nur mit FFP2-Maske möglich. Eine Testpflicht besteht nicht. Von den 500 Plätzen gehen nach Angaben des FV Illertissen 100 Stehplätze an den Gästeblock, die ausschließlich über die Tageskasse erworben werden können. Sollten die Karten vergriffen sein, kann kein Zutritt mehr gewährt werden. Vorab ist keine Reservierung möglich. Wer nicht im Stadion dabei ist, kann das Finale trotzdem live mitverfolgen: Das Endspiel im bayerischen Toto-Pokal übertragen zwölf Fernsehsender parallel live und via Satellit und Kabel frei empfangbar. Die Final-Partie wird vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) in Kooperation mit allen bayerischen Regionalsendern produziert und ausgestrahlt. Neben dem linearen Fernsehen wird es darüber hinaus auch hier einen Live-Stream geben. (rjk) Lesen Sie dazu auch Illertissen Pokalfinale hier im Live-Stream: FV Illertissen trifft auf Türkgücü München

Finale Totopokal Plus FV Illertissen hofft auf den DFB-Pokal: Doch jetzt kommt Türkgücü München

FV Illertissen Plus FV Illertissen im Endspiel des Fußball-Totopokals

