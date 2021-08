Polizei zieht in Illertissen getunte Autos aus dem Verkehr

Bei einer Verkehrskontrolle hat eine Streife Veränderungen an Autos festgestellt, die so nicht erlaubt sind.

Zwei getunte Autos, die im Bereich Illertissen unterwegs waren, hat eine Polizeistreife in der Nacht zum Donnerstag gestoppt. Bei dem Seat eines 22-jährigen Mannes wurden Veränderungen an Fahrwerk und Abgasanlage festgestellt, die so nicht erlaubt sind. Ein anderer junger Autofahrer hatte an seinem VW ebenfalls Veränderungen am Fahrwerk vorgenommen, wodurch die Verkehrssicherheit aus Sicht der Polizei erheblich beeinträchtigt war. Bei beiden Fahrzeugen ist die Betriebserlaubnis erloschen. Die Männer erwarten nun Anzeigen. (AZ)