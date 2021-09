Polizei zieht in Illertissen getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr

Der Polizei ist bei einer Kontrolle in Illertissen ein tiefergelegtes Auto mit lauter Auspuffanlage negativ aufgefallen. Das hat Folgen für den Fahrer.

Die Illertisser Polizei hat infolge einer Kontrolle am späten Mittwochabend ein getuntes Auto aus dem Verkehr gezogen. Ein 26-Jähriger war damit in der Ulmer Straße unterwegs. Der Wagen fiel laut Bericht durch "eine überlaute Auspuffanlage" und ein sichtbar tiefergelegtes Fahrwerk auf. Eine Messung der Standgeräusche zeigte deutlich erhöhte Werte an. Der Fahrer konnte die Veränderungen nicht plausibel erklären und ordnungsgemäß nachweisen.

Der Fahrer in Illertissen konnte seinen lauten Auspuff nicht plausibel erklären

Die Polizisten stellten das Auto sicher, weil aufgrund des Tunings eine Gefahr für die allgemeine Verkehrssicherheit nicht ausgeschlossen werden konnte. Zur Beweissicherung geben sie ein technisches Gutachten in Auftrag. Den 26-Jährigen erwartet zusätzlich ein empfindliches Bußgeld. (AZ)

