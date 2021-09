Illertissen

Polizeikontrolle am Bahnhof: 25-Jähriger wehrt sich

Am Illertisser Bahnhof wollten Polizeibeamte nach einer Schlägerei mehrere Personen kontrollieren. Einer der Beteiligten leistete Widerstand.

Der Polizei Illertissen wurde am frühen Samstagmorgen eine Schlägerei im Bereich des Bahnhofs gemeldet. Gegen 4.50 Uhr stellten die eingesetzten Streifenbeamten in der Nähe des Bahnhofs eine kleinere Gruppierung fest. Diese sollte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Eine der Personen beleidigte die Polizeibeamten zunächst und weigerte sich, ihre Personalien anzugeben. Bei der Festnahme zur Identitätsfeststellung leistete der alkoholisierte 25-Jährige nach Polizeiangaben Widerstand und musste durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht werden. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (AZ)

