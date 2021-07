Polizisten greifen von Gericht gesuchten Mann in Illertissen auf

Die Illertisser Polizei hat einen Fußgänger auf dem Marktplatz kontrolliert - und festgestellt, dass er bereits gesucht wird.

Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen am Illertisser Marktplatz einen 29-jährigen Fußgänger kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann vom Amtsgericht Albstadt gesucht wird. Dem 29-Jährigen sollte in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung dringende Post zugestellt werden. Da er allerdings zuvor umgezogen war und keine ordnungsgemäße Abmeldung erfolgte, ordnete das Gericht die Ausschreibung im polizeilichen Fahndungsbestand an. Da der 29-Jährige mittlerweile eine ordnungsgemäße Meldeadresse besitzt, wurde er wieder entlassen. Dem Amtsgericht Albstadt wird die neue Anschrift des Gesuchten übermittelt. (AZ)

