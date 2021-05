Polizisten nehmen jungen Mann in Illertissen fest und finden dabei Drogen

Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls machen Beamte der Polizei Illertissen eine interessante Entdeckung im Zimmer eines jungen Mannes.

Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls sind Polizisten aus Illertissen möglicherweise weiteren Vergehen eines jungen Mannes auf die Schliche gekommen. Am Mittwochmorgen sollte der 20-Jährige laut Polizeibericht in Illertissen festgenommen werden. Er war wegen diversen Diebstählen zu einer mehrwöchigen Jugendstrafe verurteilt worden, hatte sich aber nicht zum Haftantritt gemeldet.

Der Fund in Illertissen dürfte dem jungen Mann Ärger mit der Justiz einbringen

Als die Polizisten das Zimmer des Mannes betraten, stieg ihnen ein verdächtiger Geruch in die Nase. So fanden sie unter der Bettmatratze versteckt fast 40 Gramm Haschisch und mehr als 15 Gramm Marihuana. Das Rauschgift war nach Angaben der Polizei teilweise in Konsumeinheiten portioniert, weshalb der junge Mann nun auch unter Verdacht steht, mit Drogen zu handeln.

Der 20-jährige wurde festgenommen und in eine Jugendhaftanstalt im Raum München gebracht. "Die eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen nach dem Betäubungsmittelgesetz dürften ihm den nächsten Ärger mit der Justiz einbringen", teilt die Polizei abschließend mit. (AZ)

