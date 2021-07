Polizisten stellen Exhibitionist in Illertissen

Ein 28-Jähriger onanierte in einem Garten in Illertissen und flüchtete, als er von einer Autofahrerin angehupt wurde. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen.

Polizisten haben im Rahmen einer nicht alltäglichen Fahndung nach einem Exhibitionisten in Illertissen gesucht. Der Hintergrund: Am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, musste eine Autofahrerin im Bereich der Stauffenbergstraße einem jungen Mann beim Onanieren zusehen. Der zunächst Unbekannte stand mit heruntergelassener Hose in einem Garten und befriedigte sich selbst. Das teilen die Beamten mit. Als die Autofahrerin hupte, entfernte sich der Mann vom Tatort.

Täter äußert sich nur bedingt zu dem Vorfall

Aufgrund der schnell eingeleiteten Fahndung und der detaillierten Personenbeschreibung der Frau, konnten die Polizisten einen 28-jährigen Verdächtigen ermitteln. Die Beamten stellten den Mann in der Nähe des Tatorts. Er äußerte sich nur bedingt zu dem Vorfall. Dennoch erhärtete sich der Verdacht gegen ihn. Die polizeilichen Ermittlungen dauern momentan noch an. Die Polizei Illertissen bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

