Radfahrer kurvt mit 3,2 Promille durch Illertissen

Mit einem hohen Alkoholpegel war ein Fahrradfahrer am Wochenende in Illertissen unterwegs. Das hat Konsequenzen.

Mit etwa 3,2 Promille Alkohol im Blut ist ein 45-jähriger Fahrradfahrer am Samstagabend durch Illertissen gekurvt. Er fuhr gegen 20 Uhr ohne Helm auf dem Radweg an der Siemensstraße in Richtung Tiefenbach. Plötzlich kam er ohne Fremdbeteiligung zu Fall und erlitt eine Kopfplatzwunde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch fest. "Ein Vortest ergab umgerechnet beachtliche 3,2 Promille", heißt es im Bericht. Im Krankenhaus Weißenhorn wurde der Radfahrer medizinisch versorgt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Er sieht einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (AZ)