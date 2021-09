Illertissen

vor 17 Min.

Radfahrer stoßen in Illertissen zusammen: Beide werden leicht verletzt

Der Rettungsdienst hat eine Frau in die Klinik gefahren, die in Illertissen mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen war. Beide wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Auf dem Geh- und Radweg entlang der Ulmer Straße im Norden von Illertissen sind am Freitagmittag zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Beide wurden leicht verletzt, die am Unfall beteiligte Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Illertissen bittet nach dem Unfall um Zeugenhinweise Die Kollision der entgegenkommenden Radler ereignete sich um 12.20 Uhr an der Kreuzung Ulmer Straße und Nordtangente. Um den Unfallhergang zu klären, bittet die Polizeiinspektion Illertissen um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegengenommen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Senden-Witzighausen Autofahrer passen nicht auf: Unfall mit fünf Verletzten auf A7 bei Senden

