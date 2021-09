Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Radfahrerin wollte in Illertissen einen Kreisverkehr passieren. Dabei übersah sie jedoch ein Auto, das gerade aus dem Kreisel herausfuhr.

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Freitagabend in Illertissen verletzt worden. Der Unfall habe sich an einem Kreisverkehr in der Dietenheimer Straße ereignet, berichtet die Polizei. Die Radfahrerin wollte den Kreisverkehr über den Radweg passieren und übersah dabei ein aus dem Kreisverkehr ausfahrendes Fahrzeug. Die Radfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Sturz. Sie kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Weißenhorn. Am Fahrrad und Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)