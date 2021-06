Illertissen

26.06.2021

Radrennen: Tour de France führt in Carnac über den "Square d' Illertissen"

Plus In Illertissens Partnerstadt in der Bretagne ist die Vorfreude groß: Die dritte Etappe der Tour de France führt am Montag über Carnac.

Von Wilhelm Schmid

Es ist das Sportereignis des Jahres in Frankreich: Die Tour de France rollt ab Ende Juni wieder durch das Land. Ein wenig Glanz fällt dieses Jahr auch nach Illertissen. Denn die bretonische Partnerstadt Carnac ist Teil der dritten Etappe des Rennens.

