Rallye zum Weltbienentag: Es summt und brummt wieder in lllertissen

Die Museumsbienen sind pünktlich zum Weltbienentag am 20. Mai wieder in Illertissen eingezogen. Welche Aktion dazu geplant ist.

Nach wie vor sind das Bayerische Bienenmuseum und das Museum Illertissen coronabedingt für den Besucherverkehr geschlossen. Doch das heißt nicht, dass sich hinter den Türen nichts tut. Im Gegenteil: Im Bienenmuseum summt es nun wieder. Denn die Museumsbienen sind erneut in den Schaubienenstock eingezogen. Museumsimker Ernst Häderer überführte das Bienenvolk aus dem Winterquartier bei sich in Dorndorf in die "Sommerresidenz" im Illertisser Vöhlinschloss.

Das Timing hätte nicht besser sein können: Zum Weltbienentag am 20. Mai und über Pfingsten bieten die Stadt Illertissen und das Bayerische Bienenmuseum bis zum 30. Mai eine Bienenrallye für Familien an. Der Titel lautet: "Biene Melli und die verschwundene Bienenkönigin". Beim Spaziergang quer durch die Stadt müssen Rätsel gelöst und Fragen beantwortet werden, die dann jeweils zur nächsten Station führen.

Rallye in Illertissen: Spaß und Wissenswertes rund um die Biene

Vorbei an den vielen mit Bienen dekorierten Schaufenstern führt die Rallye, die Groß und Klein Wissenswertes über das Leben der Biene näherbringt, in Richtung Schlossberg. Auf die erfolgreichen Bienenforscherinnen und -forscher wartet jeweils ein Präsent. "Das wird bestimmt ein Riesenspaß", verspricht Museumsleiterin Franziska Honer.

Die Teilnahme an der Bienenrallye ist kostenfrei, man muss sich auch nicht anmelden. Ab 19. Mai gibt es die Laufzettel zur Rallye zum Downloaden auf den Internetseiten der Stadt Illertissen und des Landkreises Neu-Ulm. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0731/7040-1614 oder -1615 oder per E-Mail an: kreismuse-en@lra.neu-ulm.de. (AZ)

