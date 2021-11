Illertissen

Rathaus-Areal: Wie wird Illertissens neues Herzstück aussehen?

Plus Die Fläche ist größer als ein Fußballfeld und liegt mitten in der Stadt: Auf dem Rathaus-Areal gibt es unzählige Möglichkeiten. Eine Studie soll sie aufzeigen.

Von Rebekka Jakob

Kommende Woche, am 19. November, ist es soweit: Das neue Feuerwehrhaus in Illertissen wird bei einem Pressetermin vorgestellt, der endgültige Umzug der Wehr steht kurz bevor. Am bisherigen Standort mitten in der Stadt wird es dann deutlich ruhiger werden, wenn nicht mehr täglich die Einsatzfahrzeuge ein- und ausfahren. Doch allzu lange soll die Ruhe dort nicht anhalten: Die Stadt befasst sich bereits seit Jahren damit, wie das Rathaus-Areal, zu dem auch das dann "alte" Feuerwehrhaus gehört, in Zukunft genutzt werden kann. Wie schwierig die Entscheidung für dieses 8000 Quadratmeter große Herzstück Illertissens ist, zeigte die Diskussion um die Machbarkeitsstudie im Bau-und Umweltausschuss des Stadtrats.

