Rauch in Wohnhaus: Illertisser Feuerwehr rückt aus

Die Illertisser Feuerwehr ist am Montag ausgerückt. Es qualmte in einem Wohnhaus. Das war die Ursache.

Starker Rauch ist am Montagnachmittag in einem Wohnhaus am Illertisser Gebrüder-Grimm-Weg (nördlich des Bahnübergangs Auer Straße) zu sehen gewesen. Die Ursache war ein defekter Kühlschrank. Die Feuerwehr Illertissen schaffte das qualmende Gerät ins Freie. Das Haus wurde mithilfe eines Hochdrucklüfters rauchfrei geblasen. Verletzt wurde niemand; die Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen - und dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte dürfte sich auch der Schaden durch den Rauch in engen Grenzen bewegen. (wis)

