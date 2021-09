Rettungskette: Dafür wird am Samstag in Illertissen demonstriert

Helferkreise aus der Region Illertissen nehmen an der Aktion Rettungskette für Menschenrechte teil. Das ist dazu geplant.

Der Unterstützerkreis Asyl Illertissen und weitere benachbarte Helferkreise beteiligen sich an der Aktion „Rettungskette für Menschenrechte“. Dazu wird am kommenden Samstag, 18. September, eine Aktion auf dem Illertisser Marktplatz stattfinden. Politisch ist die Veranstaltung neutral, so die Veranstalter.

Illertissen nimmt an Bildung bundesweiter Menschenkette teil

Hintergrund ist eine bundesweite Aktion, bei der eine Menschenkette von Norddeutschland bis zum Mittelmeer gebildet werden soll. "Wir stehen geschlossen zusammen für ein geeintes Europa und gegen die Angst- und Abschottungspolitik", heißt es dazu in einem Aufruf. Die Veranstalter der Rettungskette setzen sich eigenen Angaben zufolge für ein offenes, buntes und friedliches Europa ein, die Schaffung sicherer Fluchtwege und die Bekämpfung der Fluchtursachen, nicht der Geflüchteten. Sie wollen einen humanen Umgang mit Menschen auf der Flucht, die Unterstützung der zivilen Seenotrettung und ein europäisches Seenotrettungsprogramm. In Illertissen soll die Aktion auf dem Marktplatz von 12 bis 12.30 Uhr stattfinden. (AZ)

