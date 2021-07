Rotary-Club sammelt Spenden für Opfer der Flutkatastrophe

Der Rotary-Club Illertissen-Iller-Günz will den Opfern der Flutkatastrophe schnell und koordiniert helfen. Er organisiert kurzfristig eine Spendensammlung.

Der Rotary-Club Illertissen-Iller-Günz sammelt Geld- und Sachspenden für die Flutopfer in Deutschland. Um koordiniert Hilfe zu leisten, arbeitet er mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Deutschland zusammen. Das teilt Sylvia Rohrhirsch mit. Die Firma Dachser bringe die Spenden kostenlos zum ASB-Bundesverband nach Köln. Dort werde eine gezielte Verteilung an die Menschen in den betroffenen Gebieten stattfinden.

Die Hilfsbereitschaft in Deutschland sei einzigartig, schreibt Rohrhirsch unserer Redaktion. Doch aktuell würden "unheimlich viele Spenden", überwiegend Kleidung und Spielsachen, unkoordiniert in die Katastrophengebiete gebracht. Das führe dazu, dass die Helferinnen und Helfer vor Ort die Spenden nicht mehr "managen" könnten. Die Erfahrung aus Hilfseinsätzen in Katastrophengebieten im Ausland zeige, dass am Ende viele Kleidungsstücke in Abfallcontainern landen, bedauert sie.

Rotary-Club Illertissen: Zwei Sammlungen und ein Spendenkonto

Deshalb sammle der Rotary-Club aktuell ausschließlich was angefordert und dringend gebraucht werde. Das sind in erster Linie Hygienesets - möglichst Kulturtaschen mit allem, was zur körperlichen Hygiene gebraucht wird einschließlich Tampons und Binden - sowie Insektenschutzmittel, FFP2-Masken und Handdesinfektionsmittel (in Kartons verpackt und beschriftet). Außerdem benötigt werden Bautrockner/Entfeuchter und Hochdruckreiniger sowie saubere Bettwäsche (ebenfalls in Kartons verpackt und beschriftet).

Der Rotary-Club eröffnet am kommenden Mittwoch und Donnerstag zwei Sammelstellen: von 10 bis 12 Uhr beim ASB Illertissen am Eschenweg 10 in Illertissen sowie von 17 bis 19 Uhr im ehemaligen evangelischen Gemeindehaus an der Pfarrer-Hölch-Straße 7 in Bellenberg. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Die Bankverbindung ist auf der Facebook-Seite "Rotary Hilfswerk Illertissen Iller Günz e.V." zu finden. (AZ)