Illertissen

11:30 Uhr

Ruhestand: Die Iller war 35 Jahre lang sein Arbeitsgebiet

Plus Harald Blau hat den Fluss mit seiner Arbeit über Jahrzehnte geprägt. Jetzt geht er beim Wasserwirtschaftsamt in den Ruhestand.

Die Iller war für Harald Blau über 35 Jahre quasi berufliche Heimat. Als Projektleiter kümmerte er sich den Großteil dieser Zeit um die Sanierung der Unteren Iller im Landkreis Neu-Ulm zwischen Vöhringen und Senden. Jetzt gibt er die Arbeit am Fluss weiter: Der Baurat am Wasserwirtschaftsamt Donauwörth geht nach 41 Dienstjahren in den Ruhestand. Viel hat er in dieser Zeit angepackt.

