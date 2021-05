Sachbeschädigung an der Freilichtbühne Illertissen: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Wochenende Zutritt zum Gelände der Freilichtbühne in Illertissen verschafft und eine Lampe beschädigt.

Am Wochenende ist ein Unbekannter in das Gelände der Freilichtbühne an der Schlossallee in Illertissen eingedrungen. Wie der Verein Schwabenbühne Roth- und Illertal der Polizei mitteilte, betrat der Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, das Gelände. Dem Polizeibericht zufolge überstieg der Täter einen Zaun und beschädigte dann eine Laterne.

Die Polizeiinspektion Illertissen nimmt Hinweise entgegen

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Illertissen zu wenden. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)

