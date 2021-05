Illertissen

Sanierung: Ein Stückchen vom Kolleg möchte die Stadt Illertissen behalten

Die Gebäude des Kollegs der Schulbrüder sollen von der Stadt an das Schulwerk der Diözese übergehen. Noch sind dazu aber einige Verhandlungen notwendig.

Von Rebekka Jakob

Das gibt es nur in Illertissen: Die Stadt ist die einzige Kommune im Besitz eines Gebäudes, für das eine Schule des Schulwerks der Diözese Miete zahlt. "Zuletzt haben wir das in Donauwörth abgestellt, hier war allerdings der Landkreis der Besitzer", sagt Peter Kosak. Der Leiter des Schulwerks ist froh, dass bald auch das Kolleg der Schulbrüder in die Hand seiner kirchlichen Einrichtung fallen wird. "Die Lösung rückt das zurecht, wie es eigentlich sein sollte. Ich meine, dass man das beheben sollte."

