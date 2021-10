Schaden an Schaukasten am Vöhlinschloss in Illertissen

Jemand hat sich an einem Schaukasten am Illertisser Vöhlinschloss zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Wochenende hat jemand einen Schaukasten in der Schloßallee am Vöhlinschloss in Illertissen beschädigt. Der oder die Unbekannte schlug die Scheibe ein. Ein Werkzeug konnte nicht gefunden werden, teilt die Polizei mit. Hinweise zur Tat nimmt die Inspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)