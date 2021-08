Illertissen

Schulleiter mit Leidenschaft geht nach 39 Dienstjahren in den Ruhestand

Plus Mit den ersten Absolventen der Berufsschule Plus in Illertissen verabschiedet sich auch Schulleiter Klaus Hlawatsch. Der Landrat würdigt sein Engagement.

Von Regina Langhans

Nach 39 Jahren Schuldienst und sechs Jahren als Leiter der Berufsschulen in Illertissen und Neu-Ulm geht Klaus Hlawatsch in den wohlverdienten Ruhestand. Seinen offiziellen Abschied verband er – wie es zu einem Pädagogen mit Leidenschaft passt – mit den ebenfalls Abschied nehmenden, erfolgreichen Absolventen der Berufsschule Plus in Illertissen. Unter Hlawatschs Ägide war, wie berichtet, dieses Erfolgsmodell 2018 eingeführt worden. Gewissermaßen als letzte Amtshandlung hat Hlawatsch erstmals frischgebackenen Illertisser Fachabiturienten die Zeugnisse überreicht.

