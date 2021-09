Schulleiterin Roswitha Nodin erhält seltene Auszeichnung in Illertissen

Plus Mit der "Affiliation" würdigt der Schulbrüderorden die Verdienste von Roswitha Nodin, der Direktorin der Johannes-von-La Salle-Realschule in Illertissen.

Zehn Jahre, nachdem die letzten Schulbrüder Illertissen verlassen haben, besteht seit wenigen Tagen wieder eine besondere Art der Verbindung des Schulstandortes Illertissen zu den Angehörigen der Ordenskongregation, die fast ein Jahrhundert lang die hiesige Bildungslandschaft zum früher viel zitierten „Oxford des Illertals“ gemacht hatten. Im Rahmen einer Feierstunde wurde eine weltweit selten verliehene Urkunde überreicht.