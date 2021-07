Seine Forschungsarbeit für Illertissen wirkt noch immer nach

Plus Der langjährige Vorsitzende des Vereins für Heimatpflege Illertissen, Wolfgang Pfeifer, ist gestorben. Er lieferte wichtige Erkenntnisse zur Stadtgeschichte.

Der Heimatverein Illertissen trauert um seinen früheren Vorsitzenden Wolfgang Pfeifer. Am 8. Juli starb er nach schwerer Krankheit in Illertissen-Betlinshausen.