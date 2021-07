Seniorin fährt in Illertissen Auto an und begeht Unfallflucht

Eine 84-Jährige hat in Illertissen ein anderes Auto gestreift und sich danach nicht um den Schaden gekümmert. Doch die Polizei fand sie schnell.

Eine Seniorin hat in Illertissen ein anderes Auto angefahren und dann Unfallflucht begangen. Laut Polizei war die 84-Jährige am Sonntagabend mit ihrem Fahrzeug in der Vöhlinstraße in Richtung Westen unterwegs. Als die Frau ein ordnungsgemäß haltendes Auto passierte, touchierte sie dessen linken Außenspiegel und verursachte einen Streifschaden an der Fahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf 600 Euro geschätzt.

Die Seniorin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Der Besitzer des ramponierten Autos befand sich zur Unfallzeit unmittelbar in der Nähe und konnte sich so das amtliche Kennzeichen der 84-Jährigen merken. Die verständigten Polizisten hatten deshalb bei der Unfallaufnahme wenig Mühe, die Unfallverursacherin zu ermitteln. (AZ)

Lesen Sie dazu auch