Seniorin will in Illertissen Lebensmittel stehlen

Die 84-Jährige fiel auf, weil sie zunächst zu wenig bezahlen wollte, für die Waren, die sie auf das Kassenband gelegt hatte. Doch in einer Tasche versteckte sie noch mehr.

Eine 84-Jährige ist in Illertissen beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die Seniorin hatte am Samstagnachmittag zunächst versucht, in einem Verbrauchermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße Waren im Wert von 10,44 Euro mit einem 10-Euro-Schein zu bezahlen und unmittelbar den Markt verlassen. Als sie angehalten wurde, stellte man in einer weiteren Tasche andere Lebensmittel fest. Diese hatten einen Wert von 17,55 Euro, so die Polizei. Die Frau wurde wegen Ladendiebstahls angezeigt. (AZ)