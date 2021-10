Illertissen

12:00 Uhr

Sie gibt Hilfestellungen für den Alltag in Sprach-Kitas

Plus Lisa Groß ist Ansprechpartnerin für Kindertagesstätten mit Schwerpunkt Sprache, die Teil eines Bundesprogramms sind. Sie gibt einen Einblick in ihre Arbeit.

Von Regina Langhans

Ihre Arbeit lässt sich gut am PC im Homeoffice ausführen. Und wenn Lisa Groß als die externe Fachkraft für Sprache in die Kindergärten geht oder Familien trifft, dann sind es Kontakte zu Einzelnen, dort, wo gefördert werden soll oder muss. Ein Lieblingssatz der 35-jährigen Erzieherin und Sozialpädagogin lautet: "Jeder Tag ist ein Sprachlerntag." Insgesamt spielt sich ihre Berufstätigkeit - seit Februar ist sie für den Verbund der elf Sprach-Kindertagesstätten in der Region zuständig - nicht in der Öffentlichkeit ab, es profitieren aber alle davon. Die ganze Gesellschaft gewinne, "weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", heißt es im zugehörigen Bundesförderprogramm.

