So lief die Tour de France-Etappe durch Illertissens Partnerstadt Carnac

Plus Am dritten Tag der Tour de France rollte das Peloton auch durch Carnac. Videos zeigen, wie Illertissens Partnerstadt begeistert den Rennzirkus empfängt.

Typisch bretonisches Wetter und eine Schrecksekunde haben den Auftritt der Tour de France in Illertissens Partnerstadt Carnac geprägt. Zu Beginn der dritten Etappe rollte das Peloton durch den Ort und wurde begeistert begrüßt.