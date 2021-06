Illertissen

vor 16 Min.

So sehen die neuen Stadtbusse in Illertissen aus

In Illertissen fahren jetzt neue Stadtbusse. Nicht nur die Optik hat sich verändert - auch neue Technik kommt zum Einsatz.

Plus Mit neuem Design und neuer Technik wollen die Betreiber des Stadtbusses Illertissen jetzt punkten. Außerdem startet ein besonderes Angebot für Senioren.

Von Wilhelm Schmid

Sie sind nicht nur von außen schön anzusehen, sie bergen auch eine Menge neuer Technik: Die neuen Illertisser Stadtbusse sollen dafür sorgen, dass der „ÖPNV“, also der Öffentliche Personen-Nahverkehr, in Illertissen deutlich attraktiver wird. Außerdem startet am 1. August ein neues Angebot für Senioren.