Illertissen

vor 47 Min.

Spielplatz in der Beethovenstraße wird umgebaut

Der Spielplatz in der Beethovenstraße in Illertissen wird jetzt komplett umgebaut.

Der Kinderspielplatz in der Beethovenstraße in Illertissen ist in die Jahre gekommen. Bis Ende Juli soll der Platz nun komplett erneuert werden.

Der Spielplatz in der Illertisser Beethovenstraße wird im Juli 2021 komplett erneuert. Das hat die Stadt Illertissen jetzt bekannt gegeben. Der Bauhof der Stadt hat bereits diese Woche mit dem Rückbau begonnen. Statt der in die Jahre gekommenen Spielgeräte lädt dort schon Ende Juli ein Abenteuerspielplatz mit zahlreichen Kletter- und Hangelmöglichkeiten, verschiedenen Rutschen, Netzen und Trapezen, Schaukeln und Wackelbrücken zum Spielen und Toben ein. Die Spielgeräte sind bereits geliefert und werden nun so schnell wie möglich aufgebaut, heißt es aus dem Rathaus. Bis zum Abschluss des Neuaufbaus können Familien auf einen der zahlreichen Spielplätze der Kernstadt ausweichen. Die nächstgelegenen Spielplätze finden sich in der Bürgermeister-Kolb-Straße und der Wilhelm-Walker-Straße. Eine Übersicht über die vielen Spielplätze der Stadt steht auf der Homepage der Stadt unter www.illertissen.de/kinderspielplaetze zur Verfügung. (AZ)

Themen folgen