Stadtkapelle Illertissen unterhält Bewohner und Personal des Caritaszentrums

Die Stadtkapelle Illertissen absolviert ihren ersten Auftritt in größerer Besetzung nach langer Zwangspause. Ein nächster Konzerttermin ist angedacht.

Ihren ersten Auftritt in größerer Besetzung und ohne die wenige Tage zuvor aufgehobenen Abstandsbeschränkungen hat die Stadtkapelle Illertissen den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Pflegepersonal des Caritaszentrums an der Beethovenstraße gewidmet. Dirigent Stefan Tarkövi präsentierte mit seinem spielfreudigen Orchester eine Dreiviertelstunde lang Polkas und Märsche im beliebten böhmischen Stil, was nach jedem Stück freudigen Beifall einbrachte.

Die Stadtkapelle Illertissen erhält gleich eine Einladung für 2022

Seitens des Heimes dankte Martina Schinzel, die für die soziale Betreuung zuständig ist. Zum Abschied nach dem "Gruß an Böhmen" als willkommene Zugabe lud sie die Kapelle gleich ein, auch im nächsten Jahr die Saison nach den Ferien wieder im Innenhof des Heimes zu eröffnen.

Anschließend trafen sich die Mitglieder der Stadtkapelle in ihrem Probenraum zur nachgeholten Jahresversammlung, um die satzungsgemäßen Berichte zu hören sowie nach einem Rückblick auf die bisherige Pandemiezeit die kommenden Auftritte zu planen. Die seit nahezu zwei Jahren unterbrochene öffentliche Tätigkeit von Jugend- und Stadtkapelle wird voraussichtlich am 4. Dezember mit einem Konzert in der Vöhlinhalle wieder aufgenommen.

