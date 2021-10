"Stars von morgen": Ein Trio macht märchenhafte Musik im Illertisser Kolleg

Plus Das zweite Wochenende des Festivals "Stars von morgen" beginnt mit einem spannend besetzten Trio: Geiger, Klarinettistin Vanessa Aigner und Pianist.

Märchen geben Raum für Interpretationen, lassen Ungewöhnliches zu: Bezeichnenderweise waren es Schumanns Märchenerzählungen, mit denen die junge Klarinettistin Vanessa Aigner im Trio mit Stargeiger Albrecht Menzel und ihrem Kammermusiklehrer Julian Riem das zweite Konzertwochenende des Festivals „Junge Künstler – Stars von morgen“ eröffnet hat. Für die Masterstudentin ging damit ein Wunsch in Erfüllung, den sie einmal gegenüber Fritz Unglert von Kultur im Schloss geäußert hatte. Auch die Besetzung des Trios war in jeder Weise bemerkenswert.