Statt Trampelpfad: Bald soll ein Radweg ins Gewerbegebiet Illertissen führen

Plus Die Planungen für den Radweg ins Illertisser Gewerbegebiet stehen. Doch bei der Sicherheit auf der Strecke zum McDonalds-Restaurant gibt es noch Bedenken.

Der Trampelpfad, der neben der viel befahrenen Staatsstraße zum McDonalds-Restaurant spricht eine deutliche Sprache: Hier muss dringend schnell etwas passieren. Vor gut einem Jahr haben sich hier Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter von Illertissen getroffen, um über die Trasse des neuen Radwegs von der Innenstadt zum neuen Gewerbegebiet Leitschäcker und weiter in Richtung Unterroth zu sprechen. Jetzt kommen die Planungen voran - auch, wenn nicht alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden konnten.