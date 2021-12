Illertissen

Straße nach Tiefenbach eine Woche lang gesperrt

In dem Illertisser Stadtteil stehen Arbeiten an einem Hausanschluss an. Eine Umleitung wird ab dem 6. Dezember eingerichtet.

Die Kreisstraße NU9 von Illertissen nach Tiefenbach wird in der Woche vom 6. bis zum 10. Dezember komplett für den Verkehr gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an einem Hausanschluss. Auf Höhe der Graf-Kirchberg-Straße 4 in Tiefenbach wird nach Angaben des Landratsamts in der kommenden Woche ein Hausanschluss zum Abwasserkanal und zur Wasserversorgung gebaut. Deshalb ist die Straße von Illertissen nach Tiefenbach in diesem Zeitraum vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt von der NU 9 Graf-Kirchberg-Straße über die Siemensstraße, Staatsstraße 2031 und die Ulmer Straße. (AZ)

