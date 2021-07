Streit zwischen Auto- und Motorradfahrer eskaliert in Illertissen

Ein Motorradfahrer und ein Autofahrer haben sich in Illertissen gezofft. Kam es auch zu Handgreiflichkeiten? Das versucht die Polizei herauszufinden.

Laut Bericht waren die beiden Männer am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der A7 in Richtung Süden unterwegs. Da der 55-jährige Motorradfahrer mit geschätzten 120 km/h kurz vor der Anschlussstelle Illertissen einen Überholvorgang tätigte, musste der nachfolgende 42-jährige Autofahrer seine Geschwindigkeit drosseln und bremsen. Hieraus entwickelte sich ein Konflikt, in dessen Verlauf der 55-Jährige den 42-Jährigen mit einer Geste beleidigte. Beide fuhren dann an der Anschlussstelle ab. Der Streit war aber damit noch nicht beigelegt.

Streit an der A7 bei Illertissen eskaliert

Die Männer sahen sich offenbar dazu gezwungen, den Zank im direkten Gespräch auszutragen. Sie hielten kurz nach der Autobahnabfahrt an und stritten sich. An dieser Stelle gehen die Aussagen der Beteiligten laut Polizei auseinander. Der 42-Jährige behauptet, zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden zu sein und erstattete Anzeige. Sichtbare Verletzungen entstanden nicht. Der Ältere bestritt bei der späteren Befragung, handgreiflich geworden zu sein. Er räumte lediglich gegenseitige Beleidigungen ein. So wird nun gegen beide Fahrer strafrechtlich ermittelt. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall unterrichtet. Etwaige Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

