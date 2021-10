Illertissen

20:58 Uhr

Tausende Besucher in Illertissen: Der Herbstmarkt feiert sein Comeback

Plus Endlich wieder Rummel und Trubel in Illertissen: Der Herbstmarkt lockt die Menschen scharenweise in die Innenstadt. Trotzdem ist diesmal einiges anders.

Von Regina Langhans

Karussellgebimmel, Marktschreier und Autoscooter-Gehupe mitten auf dem Illertisser Marktplatz: Nach eineinhalb Jahren Corona-Pause hat das Besucherinnen und Besuchern sowie Händlerinnen und Händler wohl gleichermaßen himmlisch in den Ohren geklungen. Vorweg war am Sonntag aber Schausteller Rudi Böhm aus Vöhringen mit seinem 90 Jahre alten Leierkasten zu hören, indem er traditionell zum Auftakt spielte. Dann eröffnete Bürgermeister Jürgen Eisen den Herbstmarkt und teilte mit den Marktkaufleuten gleichermaßen die Freude darüber, dass der Rummel wieder stattfinden kann. Deren Sprecher Kurt Mayer verwies auf die lange Zwangspause wegen Corona, welche viele seines Standes an den Rand ihrer Existenz getrieben habe. Die Bevölkerung genoss das Angebot von Beginn an: Es fiel auf, dass bereits zur Markteröffnung erste Besucherscharen herbeikamen. Im Laufe des Tages waren es Tausende, die durch die Innenstadt schlenderten.

